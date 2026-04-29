ИИ помог спустя 540 лет расшифровать любовное письмо

Письмо было написано Марджери Брюс своему жениху Джону Пастону в феврале 1477 года в Топкрофте. Текст оказался сложным для чтения: он был написан в свободной форме, с нестандартной орфографией, устаревшими словами и сокращениями.

«Современным читателям этот язык может показаться непривычным, потому что орфография, грамматика и произношение сильно отличались от современного английского», — объясняет представитель генеалогического сайта MyHeritage.

Эксперты загрузили изображение письма в инструмент Scribe AI, который помог быстро расшифровать текст и перевести его на современный язык.

Из письма следует, что Марджери переживала из-за отказа отца увеличить приданое. Несмотря на это, она уверяла жениха в искренности своих чувств и писала, что не оставила бы его даже при меньшем достатке.

Письмо входит в коллекцию «Писем Пастонов», насчитывающую более 400 документов. Переписка отражает изменения в социальном положении семьи, прошедшей путь от крестьян до дворян.

По данным Daily Mail, Марджери Брюс и Джон Пастон все таки поженились, в 1479 году у них родился сын. Позже специалисты MyHeritage нашли их потомков.

«Если ты велишь мне хранить тебе верность, куда бы ты ни отправился, я сделаю все, что в моих силах, чтобы любить тебя — и никогда не перестану. И если мои родные скажут, что я поступаю неправильно, пусть знают: сердце мое велит мне любить тебя искренне, превыше всего на свете. Если же между нами когда-нибудь возникнут разногласия, я верю, что со временем все наладится. Больше мне сейчас нечего сказать, кроме одного — да хранит тебя Святая Троица. Умоляю тебя: пусть это письмо не увидит ни одна живая душа, только ты один», — писала Марджери Брюс.