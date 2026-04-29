Делегация Туркменистана участвует в Барселоне в форуме ЕЭК ООН

Форум организован Европейской экономической комиссией ООН. В его рамках туркменская сторона представит информацию о работе по развитию рыночной экономики и укреплению роли частного сектора.

Участников планируется ознакомить с перспективными направлениями сотрудничества. Речь идёт о транспортно-логистической инфраструктуре, энергетике нового поколения, агропромышленном комплексе, цифровой экономике, городской инфраструктуре и туризме.

Отдельное внимание уделяется Национальной туристической зоне «Аваза» как площадке для привлечения частных инвестиций.

Туркменистан, как государство, не имеющее выхода к морю, придаёт особое значение развитию государственно-частного партнёрства в интересах стран группы LLDC. В этом контексте подчёркивалась важность Авазинской Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2024 – 2034 годов, отметили в МИД Туркменистана.

Участие в форуме подтверждает курс страны на расширение международного экономического сотрудничества, внедрение современных механизмов партнёрства и устойчивое развитие.