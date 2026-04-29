Генетики подтвердили личность римского императора Оттона I с помощью ДНК

Генетический анализ подтвердил личность останков, обнаруженных в Магдебургском соборе, как принадлежащих императору Оттону I. Об этом сообщили исследователи после изучения ДНК.

Останки были обнаружены в 2025 году во время реставрации саркофага. Уже вскоре после вскрытия стало известно, что кости принадлежат мужчине примерно 60 лет ростом около 1,80 метра, что было выше среднего для Средневековья.

Образцы ДНК сравнили с останками из Бамбергского собора, которые связывают с королём Генрихом II. Для анализа использовали методику определения степени родства, разработанную археогенетиком Харальдом Рингбауэром.

Результаты показали родство третьей степени, что соответствует историческим данным о связях между Оттоном I и Генрихом II.

Оттон I (912–973), известный как Оттон Великий, укрепил восточно-франкское королевство и объединил его с Италией, заложив основу Священной Римской империи, существовавшей до 1806 года. Еще при жизни его прозвали «Великим» и «Отцом Отечества».

Особое значение при нём получил Магдебург, где в 968 году было создано архиепископство. Город стал важным политическим и религиозным центром и одной из ключевых резиденций императора.