В Туркменистане издали новые школьные учебники по персидскому языку и биологии

Как сообщается, Туркменская государственная издательская служба выпустила учебник «Персидский язык (второй иностранный язык)» для 6 классов. Его авторами стали Б.Атаниязова, Б.Акмаммедова и А.Аширова.

Учебник подготовлен в соответствии с образовательной программой и направлен на улучшение методики преподавания иностранных языков. В нём предусмотрены разделы для повторения, а также новые темы по грамматике и лексике. Среди них — «Семья», «Школа», «Времена года», «Профессии», «Числа», «Диалоги».

В книге размещены тексты для чтения, словарь и иллюстрации. Учебник поможет школьникам развивать навыки чтения, письма и устной речи, а также расширит знания о культуре персоязычных стран.

Также издан учебник «Биология (Растения, бактерии, грибы, лишайники)» для 7 классов специализированных школ с углублённым изучением естественных наук. Его авторами являются М.Акыева, П.Кепбанов, Б.Аннадурдыева, О.Реджепалыева и Я.Атаджанов.

Пособие содержит 88 тем, разделённых на 8 разделов. Они посвящены жизнедеятельности растений, их разнообразию, сельскохозяйственным культурам, полезным растениям Туркменистана, развитию растительного мира, а также бактериям, грибам и лишайникам. Каждая тема дополнена вопросами и практическими заданиями.

Учебник направлен на углубление знаний по биологии, экологии и охране окружающей среды.