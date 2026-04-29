Британский инженер построил паровой мотоцикл, который разгоняется до 338 км/ч

Испытания прошли на фестивале Festival of Power на трассе Santa Pod в графстве Бедфордшир.

Байк Force of Nature преодолел 402 метра за 5,503 секунды, развив скорость почти 311 км/ч. Он уступил лишь мотоциклу на реактивной тяге на основе перекиси водорода. При этом на более короткой дистанции в одну восьмую мили (201 м) аппарат показал время 3,258 секунды и скорость почти 338 км/ч, что является абсолютным рекордом для мотоциклов на пару.

Конструкция отличается от классических паровых машин. В баке находится 120 литров очищенной воды под давлением до 50 атмосфер. Перед стартом её нагревают до 260 °C с помощью отдельного устройства. При нажатии кнопки вода выбрасывается через сопло, мгновенно превращается в пар и создаёт тягу. Система не регулирует мощность: пар либо подаётся, либо нет.

Проект создавался около шести лет. Последняя версия получила удлинённое шасси, новую посадку пилота и обновлённую систему нагрева.

Разработчик планирует улучшить результат и преодолеть дистанцию быстрее пяти секунд, однако отмечает, что технология слишком опасна и не подходит для обычных дорог.