LEGO создала три новых набора по фильму «Человек-паук: Совершенно новый день»

​Компания LEGO анонсировала выпуск трех тематических наборов, посвященных предстоящей премьере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».

Релиз конструкторов намечен на 1 июня, за два месяца до выхода кинокартины на большие экраны, который состоится 31 июля. Новинки включают в себя как игровые локации с множеством персонажей, так и коллекционную сборную фигуру главного героя.

​Первый набор, «Погоня за тюремным транспортом Человека-паука», стоимостью 49,99 доллара, позволяет собрать массивную шестиколесную машину департамента по контролю за разрушениями. В комплект входят мини-фигурки Питера Паркера, охранника, а также антагонистов — Тарантула и Могильщика. Для игровых сцен предусмотрены аксессуары в виде выпускаемой паутины и оружия.

​Второй набор, «Эпическая битва Человека-паука против Халка», ценой 89,99 доллара, представляет собой четырехэтажное здание с прозрачными платформами на каждом уровне для фиксации героев. Набор отличается масштабностью и включает фигурки Человека-паука, Халка, Скорпиона, Тарантула, Бумеранга и даже продавца хот-догов. Конструкция дома предполагает возможность имитации разрушений, которые может устроить Халк.

​Третьим в линейке станет «Собираемая фигура Человека-паука», состоящая из 813 деталей. Эта крупная модель отличается высокой подвижностью суставов, что позволяет придавать супергерою практически любые динамичные позы.

​Предстоящий фильм «Совершенно новый день» станет четвертой сольной картиной франшизы с участием Тома Холланда. Сюжет продолжает историю после того, как заклинание Доктора Стрэнджа заставило мир забыть личность Питера Паркера, что привело к открытию мультивселенной. Трейлер новой ленты недавно установил мировой рекорд, набрав более 1,1 млрд просмотров, из них 718,6 млн — уже в первые сутки.