Ford Mustang хотят превратить в четырехдверный седан

Новинка призвана объединить практичность седана с агрессивным стилем и мощностью традиционного маслкара, становясь логичным продолжением стратегии бренда по расширению линейки после выпуска электрического Mach-E.

​Несмотря на смену формата, автомобиль сохранит узнаваемый силуэт с длинным капотом и фирменной тройной оптикой. В техническом оснащении ожидается сохранение двигателей V8 для топовых версий и турбированных агрегатов EcoBoost для более массового сегмента.

Руководство Ford подчеркивает, что проект получит «зеленый свет» только в том случае, если инженерам удастся полностью сохранить драйверский характер и эмоциональную составляющую классического Mustang.