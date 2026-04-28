Шум дождя ускоряет прорастание риса

Семена ориентируются под землей с помощью гравитропизма. В клетках корня находятся статолиты — тяжелые крахмальные зерна, которые под действием гравитации смещаются вниз и задают направление роста. Ранее было известно, что сильные вибрации, например от сельхозтехники, могут ускорять этот процесс, однако влияние природных звуков не изучалось.

Ученые провели эксперимент с семенами риса (Oryza sativa). Их поместили в воду, имитируя естественные условия, а затем воспроизводили звук падающих капель. Результаты сравнили с контрольной группой, находившейся в тишине.

Выяснилось, что шум дождя ускоряет прорастание на 24–37%. Звук удара капли создает под водой акустический импульс, который приводит к микроскопическим движениям статолитов. Это запускает гормональные процессы роста.

Модель показала, что эффект работает только на глубине до пяти сантиметров. Глубже звуковая волна ослабевает.

Исследование подтверждает, что семена способны реагировать на звуки окружающей среды и использовать их для выбора момента прорастания.