Фильм о Майкле Джексоне собрал на старте рекордные для байопиков $217 млн вопреки критике
Байопик «Майкл» установил рекорд среди биографических фильмов, собрав за первый уик-энд в мировом прокате 217 млн долларов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Из этой суммы 97 млн долларов пришлось на рынок США, где картина почти вдвое превзошла стартовые показатели таких хитов, как «Голос улиц» и «Богемская рапсодия». Стоит отметить, что за месяц до релиза аналитики прогнозировали ленте скромные 50–60 млн долларов на старте.

​В американском прокате история о Майкле Джексоне показала второй по величине результат 2026 года, уступив лишь мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино», собравшему 131 млн долларов.

Режиссером проекта выступил Антуан Фукуа.

Сюжет ленты охватывает путь артиста от ранних лет в группе The Jackson 5 до статуса мировой суперзвезды. Заглавную роль исполнил племянник певца Джафар Джексон, а образы родителей воплотили Колман Доминго и Ниа Лонг.

​Несмотря на коммерческий успех, мнения о картине кардинально разделились. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» от критиков составил всего 38%, в то время как зрительская оценка достигла 97%. Аналогичный разрыв зафиксирован на Metacritic, а пользователи Letterboxd выставили байопику 3,6 балла из 5. Критики упрекают создателей в излишнем сглаживании биографии артиста и отсутствии глубокого раскрытия личности. В частности, из финальной версии полностью исключили скандальные темы из биографии певца: изначально они присутствовали в сценарии, но их убрали из-за судебных соглашений и предполагаемого вмешательства семьи Джексона.

​Зрители, напротив, встретили фильм с восторгом, устраивая танцевальные перформансы прямо в кинозалах. В социальных сетях активно обсуждают поразительное сходство Джафара с его дядей и хвалят постановку музыкальных номеров, хотя некоторые находят обилие хитов избыточным, из-за чего картина порой напоминает музыкальный сборник.

Производство «Майкла» обошлось студиям Lionsgate, Universal и наследникам певца в 200 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих биографических фильмов в истории. На фоне успеха уже ожидается появление сиквела.