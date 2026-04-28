Фильм о Майкле Джексоне собрал на старте рекордные для байопиков $217 млн вопреки критике

Из этой суммы 97 млн долларов пришлось на рынок США, где картина почти вдвое превзошла стартовые показатели таких хитов, как «Голос улиц» и «Богемская рапсодия». Стоит отметить, что за месяц до релиза аналитики прогнозировали ленте скромные 50–60 млн долларов на старте.

​В американском прокате история о Майкле Джексоне показала второй по величине результат 2026 года, уступив лишь мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино», собравшему 131 млн долларов.

Режиссером проекта выступил Антуан Фукуа.

Сюжет ленты охватывает путь артиста от ранних лет в группе The Jackson 5 до статуса мировой суперзвезды. Заглавную роль исполнил племянник певца Джафар Джексон, а образы родителей воплотили Колман Доминго и Ниа Лонг.

​Несмотря на коммерческий успех, мнения о картине кардинально разделились. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» от критиков составил всего 38%, в то время как зрительская оценка достигла 97%. Аналогичный разрыв зафиксирован на Metacritic, а пользователи Letterboxd выставили байопику 3,6 балла из 5. Критики упрекают создателей в излишнем сглаживании биографии артиста и отсутствии глубокого раскрытия личности. В частности, из финальной версии полностью исключили скандальные темы из биографии певца: изначально они присутствовали в сценарии, но их убрали из-за судебных соглашений и предполагаемого вмешательства семьи Джексона.

​Зрители, напротив, встретили фильм с восторгом, устраивая танцевальные перформансы прямо в кинозалах. В социальных сетях активно обсуждают поразительное сходство Джафара с его дядей и хвалят постановку музыкальных номеров, хотя некоторые находят обилие хитов избыточным, из-за чего картина порой напоминает музыкальный сборник.

Производство «Майкла» обошлось студиям Lionsgate, Universal и наследникам певца в 200 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих биографических фильмов в истории. На фоне успеха уже ожидается появление сиквела.