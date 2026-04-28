Суд отклонил часть исков Маска к OpenAI, разбирательство продолжается

При этом суд намерен рассмотреть иски Маска о нарушении благотворительного доверия и неосновательном обогащении.

Отбор присяжных должен начаться в понедельник, вступительные заявления сторон ожидаются во вторник, 28 апреля.

Маск заявил, что отказ по части исков упростит процесс и позволит сосредоточиться на главной задаче — «обеспечении того, чтобы OpenAI приносил пользу человечеству, а не был машиной по наращиванию богатства».

Суть дела заключается в утверждении Маска о том, что OpenAI, Альтман и Microsoft, один из крупнейших инвесторов OpenAI, обманули его и общественность, создав в 2019 году коммерческую организацию после того, как Маск покинул совет директоров OpenAI.

По данным Reuters, OpenAI готовится к возможному IPO, которое может оценить компанию в 1 триллион долларов. Как сообщил источник, Маск требует компенсацию в 150 млрд долларов, средства планируется направить в благотворительное подразделение OpenAI.