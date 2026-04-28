Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам развития регионов

​В ходе совещания хякимы велаятов отчитались о текущем положении дел на полях. Согласно докладам руководителей регионов, в настоящее время на пшеничных клиньях осуществляется уход в соответствии с агротехническими нормами, включая подкормку минеральными удобрениями и вегетационный полив. Параллельно ведется активная подготовка к предстоящей зерноуборочной кампании: в рабочее состояние приводятся зерноприемные пункты, элеваторы, комбайны и автотранспорт для перевозки зерна.

​На хлопковых полях страны продолжается сев, а на уже засеянных участках проводится полив для получения всходов. Там, где всходы уже получены, выполняются междурядная обработка, прореживание и прополка с привлечением современной техники.

Кроме того, руководители регионов доложили о ходе сезона производства коконов шелкопряда и темпах строительства объектов культурно-бытового и производственного назначения, открытие которых запланировано на текущий год.

Вице-премьер Атахаллыев в своем докладе подтвердил, что все работы в агропромышленном секторе ведутся комплексно.

​Заслушав отчеты, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что соблюдение научно обоснованных агротехнических норм является ключевым условием получения богатых урожаев. Глава государства поручил хякимам держать под строгим контролем сроки завершения сева хлопчатника и качественную подготовку к жатве пшеницы. Также было дано указание обеспечить высокое качество и своевременное завершение строительных работ.

Президент также акцентировал внимание на важной роли аграрного сектора в национальной экономике и укреплении продовольственного изобилия, поручив вице-премьеру координировать деятельность профильных структур для успешного выполнения поставленных задач.