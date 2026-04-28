Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам развития регионов
В ходе совещания хякимы велаятов отчитались о текущем положении дел на полях. Согласно докладам руководителей регионов, в настоящее время на пшеничных клиньях осуществляется уход в соответствии с агротехническими нормами, включая подкормку минеральными удобрениями и вегетационный полив. Параллельно ведется активная подготовка к предстоящей зерноуборочной кампании: в рабочее состояние приводятся зерноприемные пункты, элеваторы, комбайны и автотранспорт для перевозки зерна.
На хлопковых полях страны продолжается сев, а на уже засеянных участках проводится полив для получения всходов. Там, где всходы уже получены, выполняются междурядная обработка, прореживание и прополка с привлечением современной техники.
Кроме того, руководители регионов доложили о ходе сезона производства коконов шелкопряда и темпах строительства объектов культурно-бытового и производственного назначения, открытие которых запланировано на текущий год.
Вице-премьер Атахаллыев в своем докладе подтвердил, что все работы в агропромышленном секторе ведутся комплексно.
Заслушав отчеты, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что соблюдение научно обоснованных агротехнических норм является ключевым условием получения богатых урожаев. Глава государства поручил хякимам держать под строгим контролем сроки завершения сева хлопчатника и качественную подготовку к жатве пшеницы. Также было дано указание обеспечить высокое качество и своевременное завершение строительных работ.
Президент также акцентировал внимание на важной роли аграрного сектора в национальной экономике и укреплении продовольственного изобилия, поручив вице-премьеру координировать деятельность профильных структур для успешного выполнения поставленных задач.