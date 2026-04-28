Салах больше не сыграет за «Ливерпуль»: футболист разорвал подколенное сухожилие

О характере повреждения сообщил директор сборной Египта Ибрагим Хасан в комментарии Reuters. По его словам, у 33-летнего футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Восстановление после такой травмы займёт около четырёх недель.

В египетской федерации при этом рассчитывают, что Салах сможет полностью восстановиться к чемпионату мира 2026 года. На групповом этапе сборной Египта предстоят матчи с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном.

Как отметил Хасан, сам игрок намерен вернуться в строй к старту турнира, который начнётся 11 июня в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Салах покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл 39 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.