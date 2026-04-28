Рейтинг щедрости: как изменился бы список богатейших людей без благотворительности

В рамках исследования «True Net Worth» (Истинный капитал) аналитики добавили к текущим активам миллиардеров стоимость подаренных ими акций и денежных пожертвований, исходя из рыночной доходности. Результаты показали, что многие филантропы могли бы занимать значительно более высокие позиции и обладать капиталами, в несколько раз превышающими их нынешние показатели. К примеру, Билл Гейтс занял бы в рейтинге 2-е место вместо 19-го, а Уоррен Баффетт поднялся бы с 9-й позиции на 3-ю. Бывшая супруга Джеффа Безоса, писательница Маккензи Скотт улучшила бы положение сразу на 58 строк, а Джефф Безос, напротив, выбыл бы из пятёрки лидеров.

В то же время богатейший человек планеты Илон Маск остается на первом месте во многом из-за крайне низкой альтруистичности.

№1. Илон Маск

Скорректированный капитал: 858 млрд долларов (839 млрд текущее состояние + 19 млрд благотворительности)

Сфера благотворительности: наука (STEM), здравоохранение

Хотя Маск передал акции Tesla на сумму 8,5 миллиарда долларов в свой фонд Musk Foundation, большая часть этих средств лежит без дела. По оценкам, непосредственно на помощь нуждающимся было направлено лишь около 500 миллионов долларов (0,06% от его состояния). Эксперты отмечают, что передача акций в фонд Musk Foundation помогла бизнесмену снизить налоговое бремя после продажи ценных бумаг для покупки Twitter. В настоящее время фонд направляет средства в новую организацию X Foundation для создания STEM-ориентированных «независимых начальной и средней школы, а в конечном итоге — университета» в Техасе.

№2. Билл Гейтс

Скорректированный капитал: 464 млрд долларов (108 млрд + 356 млрд)

Сфера благотворительности: здравоохранение, борьба с бедностью

С момента основания Gates Foundation в 2000 году Билл и Мелинда Френч Гейтс вложили в него акции Microsoft, которые сегодня оценивались бы в 287 миллиардов долларов. Если суммировать все его пожертвования, Гейтс добавил бы к своему состоянию больше, чем сейчас имеет любой другой миллиардер, кроме Маска. Несмотря на выход Мелинды из состава фонда в 2024 году, Гейтс объявил, что организация планирует потратить еще 200 миллиардов долларов и завершить свою деятельность к 2045 году.

№3. Уоррен Баффет

Скорректированный капитал: 363 млрд долларов (149 млрд + 214 млрд)

Сфера благотворительности: здравоохранение, борьба с бедностью

Легендарный инвестор в 2006 году пообещал отдать на благотворительность почти все свое состояние. За прошедшие два десятилетия он пожертвовал акции Berkshire Hathaway, рыночная стоимость которых сегодня достигла бы 200 миллиардов долларов. Основными получателями стали Фонд Гейтсов и благотворительные организации, возглавляемые детьми Баффета. Согласно его завещанию, практически все оставшиеся активы в течение десяти лет после его смерти должны быть распределены на благотворительные цели.

№4. Ларри Пейдж

Скорректированный капитал: 284 млрд долларов (257 млрд + 27 млрд)

Сфера благотворительности: изменение климата, здравоохранение

Сооснователь Google направил в фонд имени своего отца (Carl Victor Page Memorial Foundation) акции, текущая стоимость которых превышает 23 миллиарда долларов. На данный момент активы организации составляют более 7 миллиардов долларов. Однако Пейдж часто использует закрытые донорские фонды, которые не обязаны отчитываться о конкретных выплатах нуждающимся. Это затрудняет оценку его реального вклада в филантропию.

№5. Сергей Брин

Скорректированный капитал: 278 млрд долларов (237 млрд + 41 млрд)

Сфера благотворительности: болезнь Паркинсона, изменение климата

Сергей Брин передал около 131 миллиона акций компании Alphabet в различные благотворительные структуры. Из них более 2 миллиардов долларов было направлено на исследования болезни Паркинсона, от которой страдала его мать. В прошлом году он также выделил 345 миллионов долларов некоммерческим организациям, занимающимся вопросами климата, и в настоящее время расширяет поддержку программ по изучению аутизма и других заболеваний центральной нервной системы.