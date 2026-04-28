«Интеру» грозит исключение из Серии А и лишение титулов из-за судейского скандала

Прокуратура Милана проводит расследование в отношении главы судейского корпуса Италии Джанлуки Рокки. Чиновник подозревается в «участии в спортивном мошенничестве» и систематическом назначении лояльных арбитров на матчи миланского клуба для обеспечения нужных результатов.

В частности, в центре внимания следствия оказался эпизод матча с «Вероной» от 8 января 2024 года, когда защитник Алессандро Бастони ударил соперника локтем. По версии прокуратуры, арбитры VAR намеренно не инициировали просмотр момента, после которого был забит решающий гол «Интера».

В случае доказательства вины клуб может лишиться золотых медалей Серии А сезона 2023/2024 и Суперкубка Италии 2024 года.

Ситуация напоминает скандал 2006 года, в результате которого титулов и места в высшем дивизионе лишился туринский «Ювентус».

После начала расследования Джанлукка Рокки покинул должность главы судейской коллегии Серии А.