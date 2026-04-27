Туркменский фильм «Дети солнца и воды» стал призером кинофестиваля в Астане

​В церемонии награждения победителей кинофестиваля принял участие Министр охраны окружающей среды Туркменистана Овезгелди Гошджанов.

Лента производства «Туркменфильм» исследует культуру водопользования туркмен, начиная с эпохи бронзы и до наших дней.

Наряду с туркменской картиной, среди лауреатов были отмечены работы кинематографистов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

​В рамках деловой программы фестиваля участники обсудили актуальные проблемы Аральского моря и представили современные решения в области рационального водопользования.