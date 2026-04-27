Туркменистан и Россия наметили новые совместные проекты в сфере образования

В рамках визита состоялась встреча с ректором Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолием Торкуновым и деканом факультета международных отношений Андреем Сушенцовым.

Стороны рассмотрели перспективы научно-образовательного взаимодействия на основе соглашения, подписанного в октябре 2017 года.

Руководители вузов обсудили возможности регулярных студенческих и преподавательских обменов, разработки совместных образовательных программ в сфере международных отношений и энергетической дипломатии, а также осуществление инициатив, ориентированных на вовлечение студентов в международную и общественно-дипломатическую жизнь.

Также прошла встреча Юсуповой с директором Третьего департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Александром Стерником, где рассматривалось развитие двустороннего диалога.

22 апреля в МГИМО состоялся круглый стол с участием преподавателей, экспертов и студентов. Участники обсудили развитие межвузовского партнёрства,

реализацию программ академической мобильности магистрантов и преподавателей, организацию взаимных краткосрочных стажировок для студентов, визитов преподавателей, разработку и реализацию совместных образовательных программ в сфере дипломатической службы и энергетической дипломатии, налаживание сотрудничества в научно-экспертной сфере, методику преподавания иностранных языков, в том числе издание совместного учебного пособия по туркменскому языку и взаимную публикацию научных трудов.

По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в подготовке специалистов-международников и договорились о практических шагах по реализации совместных проектов.