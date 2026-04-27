ТГУ им. Махтумкули и Университет д’Аннунцио подписали соглашение о сотрудничестве

Встреча состоялась 22 апреля с участием руководства и преподавателей двух вузов. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере высшего образования и науки, подтвердив готовность развивать партнёрство.

Подписанные между вузами документ предусматривает совместную работу по повышению квалификации и подготовке высококвалифицированных специалистов, включая обмен преподавателями и студентами, обмен опытом по совершенствованию методик преподавания, организацию курсов повышения квалификации для студентов с участием профессоров и преподавателей двух вузов, проведение совместных научных исследований, а также взаимное участие в международных мероприятиях, проводимых в университетах.

Отмечено, что между вузами уже налажено сотрудничество, в том числе при поддержке Посольства Италии в Туркменистане. Студенты и преподаватели регулярно проходят стажировки в Италии, знакомятся с образовательными практиками и современными подходами к обучению.

Университет Габриэле д’Аннунцио рассматривается как один из ключевых партнёров туркменских вузов. Учебное заведение ведёт исследования в области истории, инженерии, медицины и гуманитарных наук, а также участвует в проектах с университетами Центральной Азии.