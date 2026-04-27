Маск запустил мессенджер XChat со встроенным ИИ Grok и сквозным шифрованием

На текущем этапе сервис работает только на устройствах iPhone. Версия для Android находится в стадии разработки.

Ключевой особенностью XChat является упор на безопасность данных. Разработчики заявляют об использовании сквозного шифрования, которое исключает доступ платформы X к сообщениям и вложениям пользователей.

Функционал приложения включает защиту от создания скриншотов, возможность формирования секретных чатов и опцию отправки исчезающих через пять минут сообщений. Кроме того, пользователи могут удалять свои сообщения у всех участников диалога без ограничений.

В мессенджер интегрирован ИИ-помощник Grok от компании xAI, способный проверять факты и помогать в работе с контентом непосредственно внутри переписки.

Сервис поддерживает стандартные функции: аудио- и видеозвонки, передачу файлов различных форматов и создание групповых чатов вместимостью до 500 человек.

Регистрация в системе осуществляется через существующий аккаунт в социальной сети X, что избавляет от необходимости привязки номера телефона. В приложении полностью отсутствует реклама.

Изначально релиз мессенджера был намечен на 17 апреля, но из-за технических доработок и проблем с отображением в App Store запуск был отложен на неделю.