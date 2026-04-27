Защитное стекло iPhone 17e оказалось необычайно стойким к повреждениям

Блогер JerryRigEverything протестировал смартфон iPhone 17e на устойчивость к повреждениям.

Хотя защитное стекло устройства и царапается материалом с твердостью 6 по шкале Мооса и выше, но следы остаются очень незаметными.

Отмечается, что подобное стекло используется только в устройствах Apple, к тому же оно установлено даже в базовой версии iPhone 17e.

Помимо этого, смартфон проверили на изгиб. При нагрузке корпус аппарата практически не гнется.