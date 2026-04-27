В США одобрили первую «золотую визу» на $1 млн: подано сотни заявок

По словам главы Минторга, столь малое количество одобрений на начальном этапе связано с желанием властей обеспечить идеальное функционирование новой программы и провести максимально тщательную проверку биографических данных заявителей.

​Программа была анонсирована Дональдом Трампом в феврале прошлого года и официально запущена в декабре. Условия участия предусматривают выплату 15 тысяч долларов в пользу МВД США за ускоренное рассмотрение дела. После прохождения проверки безопасности заявитель обязан внести взнос в размере 1 миллиона долларов. Полученная в итоге виза аналогична грин-карте и дает право на легальное проживание и трудоустройство на территории Соединенных Штатов.

​Ранее Говард Лютник заявлял о высоком интересе к проекту. По его словам, в период предварительной регистрации на получение «золотых карт» записались около 10 тысяч человек. Министр прогнозирует, что в будущем будут реализованы тысячи таких виз, что позволит привлечь миллиарды долларов.

Примечательно, что в марте прошлого года Лютник сообщал о продаже тысячу «золотых карт» за один день, подчеркнув, что все вырученные средства будут направлены на погашение государственного долга США.