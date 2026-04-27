В столице Финляндии открыли один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Мост соединяет районы Коркеасаари и Круунувуоренранта. Сооружение предназначено для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Движение автомобилей по нему не предусмотрено.

Объект позволяет сократить расстояние от района Круунувуоренранта до центра города с 11 до 5,5 километра.

«Мост Круунувуоренсилта — это новая, уникальная и яркая достопримечательность Хельсинки, — сказал мэр города Даниэль Сазонов. — Это место, которое будет притягивать посетителей из ближних и дальних районов. Новый мост меняет наше представление о Хельсинки».

В городе в последнее время открыли еще несколько объектов — плавательный зал Юрьёнкату, музей под открытым небом Сеурасаари с традиционным летним домиком, а также ресторан Taulu на Центральном вокзале.