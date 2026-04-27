В Китае создали термозащиту для батарей электрокаров: выдерживает до 1300℃

Учёные из Нанкинского технологического университета разработали материал, который защищает батареи электромобилей от перегрева и возгорания, пишет CarNewsChina.

Разработка представляет собой тонкий аэрогелевый лист толщиной 2,3 мм на основе диоксида кремния. Материал почти полностью состоит из воздуха, что снижает теплопроводность и замедляет передачу тепла.

Его задача — препятствовать распространению перегрева между элементами батареи. Это особенно важно при так называемом тепловом разгоне, когда температура резко повышается и может привести к возгоранию.

Материал выдерживает до 1300 градусов. Во время испытаний одну сторону нагревали до 1000 градусов в течение пяти минут, при этом с другой стороны температура не превышала 100 градусов. Такой перепад может сохраняться до двух часов.

Отмечается, что материал сохраняет прочность даже при сильном сжатии.

Разработчики сообщают, что технология уже применяется производителями батарей.