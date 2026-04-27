Вещество из корня солодки способно подавить воспаление кишечника

Японские ученые из Токийского университета в ходе высокопроизводительного скрининга обнаружили, что глицирризин — природное соединение из корня солодки — способен эффективно бороться с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

Исследование, опубликованное в журнале Stem Cell Reports, показало, что это вещество значительно снижает гибель клеток и интенсивность воспаления, что открывает новые перспективы в лечении болезни Крона и язвенного колита.

На сегодняшний день от ВЗК страдают около 4 млн человек по всему миру. Хроническое воспаление вызывает такие симптомы, как боли в животе, диарея и постоянная усталость, при этом существующая терапия помогает не всем пациентам.

Для поиска новых решений исследователи создали модель человеческого кишечника из стволовых клеток и подвергли её воздействию белка TNF-α, имитирующего патологический процесс. Из более чем 3500 протестированных соединений именно глицирризин показал лучшие результаты в предотвращении гибели тканей.

Эффективность вещества была подтверждена не только на клеточных моделях, но и в тестах на мышах. Ученые отмечают, что использование стволовых клеток является отличной платформой для поиска лекарств, однако впереди еще долгий путь клинических испытаний.

Необходимо точно определить дозировки и оценить побочные эффекты, так как избыточное потребление лакрицы может повышать артериальное давление.

Тем не менее, работа дает надежду на создание безопасной и эффективной терапии на основе природного компонента.

Стоит отметить, что глицирризин производится в Туркменистане в промышленных масштабах. Так, например, в октябре 2024 года в городе Туркменабат (Лебапский велаят) был запущен специализированный завод по её выпуску. Предприятие, входящее в структуру агропромышленного комплекса «Буян» (Buýan), рассчитано на переработку 4500 тонн солодкового корня и выпуск 390 тонн нерафинированной глицирризиновой кислоты в год.

О противовоспалительном эффекте солодки знали давно, еще в Древнем Египте и Китае, а в современной медицине глицирризин десятилетиями применяют для лечения гастритов и гепатитов.

Ценность нового исследования японских ученых заключается в трех принципиально новых моментах:

Точечное попадание в ВЗК: Болезнь Крона и язвенный колит — это тяжелые аутоиммунные процессы, при которых организм буквально «пожирает» свой кишечник. Раньше не было доказательств, что солодка может остановить этот специфический процесс. Японцы доказали: глицирризин блокирует гибель клеток эпителия кишечника.

Технология «мини-кишечника»: Ученые использовали органоиды — выращенные из стволовых клеток крошечные копии человеческого кишечника. Это позволило увидеть реакцию человеческой ткани в реальном времени, а не просто строить предположения на основе опытов на мышах.

Масштабный отбор: Глицирризин не просто «взяли с полки». Исследователи провели скрининг 3500 соединений. То, что корень солодки оказался эффективнее тысяч других современных химических веществ, делает его «элитным» кандидатом на роль нового лекарства.

Проще говоря, они перевели солодку из разряда «бабушкиного средства» в категорию высокоточной таргетной терапии. Теперь ученые могут выделить конкретную молекулу, которая лечит кишечник, не вызывая побочных эффектов, характерных для обычного поедания лакрицы.