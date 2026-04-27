Алджамейн Стерлинг одержал победу над Юссефом Залалом: итоги турнира UFC Fight Night 274

26 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Fight Night 274. В главном событии вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг встретился с седьмым номером рейтинга в полулегком весе марокканцем Юссефом Залалом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга единогласным решением судей.

Для Алджамейна Стерлинга эта победа стала второй подряд. Теперь в его профессиональном рекорде числится 26 побед (11 из которых одержаны досрочно) и пять поражений. Боец дебютировал в профи в апреле 2011 года.

Его оппонент, Юссеф Залал, теперь имеет в своем активе 18 побед (14 досрочно), шесть поражений и одну ничью.

