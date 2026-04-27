Алджамейн Стерлинг одержал победу над Юссефом Залалом: итоги турнира UFC Fight Night 274
26 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Fight Night 274. В главном событии вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг встретился с седьмым номером рейтинга в полулегком весе марокканцем Юссефом Залалом.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга единогласным решением судей.
Для Алджамейна Стерлинга эта победа стала второй подряд. Теперь в его профессиональном рекорде числится 26 побед (11 из которых одержаны досрочно) и пять поражений. Боец дебютировал в профи в апреле 2011 года.
Его оппонент, Юссеф Залал, теперь имеет в своем активе 18 побед (14 досрочно), шесть поражений и одну ничью.
Результаты поединков ивента UFC Fight Night 274:
- Алджамейн Стерлинг победил Юссефа Залала единогласным решением судей;
- Жоселин Эдвардс победила Норму Дюмонт единогласным решением судей;
- Рафа Гарсия победил Александра Эрнандеса единогласным решением судей;
- Дэйви Грант победил Адриана Луну Мартинетти единогласным решением судей;
- Раони Барселос победил Монтела Джексона раздельным решением судей;
- Райан Спэнн победил Маркуса Алмейду нокаутом во втором раунде;
- Эрик Макконико победил Родольфу Виейру единогласным решением судей;
- Джексон Маквей победил Седрика Дюму сабмишеном (удушение Брабо) в первом раунде;
- Мишель Монтегю победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей;
- Коди Дёрден победил Жафела Фильо единогласным решением судей;
- Фрэнсис Маршалл победил Лукаса Бреннана единогласным решением судей.