Meta и Microsoft сокращают тысячи сотрудников: перераспределяют ресурсы в пользу ИИ

Также компания планирует закрыть около шести тысяч вакансий, на которые ранее собиралась нанимать сотрудников.

В служебной записке директор по персоналу Джанель Гейл отметила, что сокращения помогут «компенсировать другие инвестиции», пишет The Guardian. При этом ИИ напрямую не упоминался. Однако известно, что в 2026 году Meta намерена направить на развитие искусственного интеллекта 135 миллиардов долларов — столько же, сколько за все предыдущие три года.

С начала года компания уже провела две волны сокращений, уволив около двух тысяч сотрудников. По данным BBC, сотрудники ожидали более масштабных мер.

Параллельно Microsoft предложила части сотрудников добровольно уйти с работы с выплатой компенсаций. По информации Financial Times, речь идёт примерно о восьми тысячах человек — около 7% штата.

Это сотрудники с большим стажем, у которых возраст и стаж в сумме превышают 70 лет. Причины такого решения компания не раскрывает. При этом Microsoft планирует инвестировать в развитие ИИ около 100 миллиардов долларов.

Другие техногиганты Кремниевой долины, в том числе Amazon и Oracle, также проводят масштабные сокращения штата с начала 2025 года, объясняя это стремлением оптимизировать численность персонала. Они также перенаправили на ИИ ресурсы из других сфер деятельности, пишет FT.