Chanel выпустила ювелирный шахматный набор стоимостью $4 млн

На ежегодной выставке Watches & Wonders 2026 в Женеве модный дом Chanel представил эксклюзивный шахматный набор Coco Game стоимостью 4 миллиона долларов.

Уникальное изделие выполнено из белого золота, керамики и украшено более чем девятью тысячами бриллиантов, а на его разработку ушло более трех лет.

Основание доски инкрустировано 516 бриллиантами общим весом 15,48 карата. Особенностью набора является то, что каждую фигуру можно использовать как самостоятельное ювелирное украшение. Центральной фигурой стала основательница бренда Габриэль Шанель в образе королевы, внутри которой спрятаны часы.

Специальный механизм под шляпой фигурки позволяет прикрепить её к цепочке и носить как кулон.

Пока одни бренды делают ставку на сверхдорогой сегмент, другие привлекают аудиторию активностью: так, ритейлер IKEA в Саудовской Аравии запустил акцию «Step Buy Step», предлагая скидку 10% покупателям, прошедшим внутри магазина не менее четырех тысяч шагов.