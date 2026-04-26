«Супер Марио: Галактическое кино» вышел на первое место по сборам в 2026 году

Фильм «Супер Марио: Галактическое кино» стал самым кассовым проектом 2026 года. В третий уик-энд проката картина собрала 35 млн долларов, а общие мировые сборы достигли 747 млн долларов, сообщает Deadline.

Ранее лидером проката считался китайский фильм «Пегас-3», который теперь занимает второе место. Третью позицию удерживает «Проект „Конец света“» с суммарными сборами 285 млн долларов.

Картина о Марио также установила ещё один рекорд. В первый день проката она заработала 34 млн долларов — это лучший результат среди всех фильмов 2026 года.

По этому показателю фильм обошёл «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом, который в день премьеры собрал 33,1 млн долларов.