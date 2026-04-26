Смена лидера в пантеоне богатейших людей Азии: Гаутам Адани обошел Мукеша Амбани

Индийский бизнесмен Гаутам Адани признан самым богатым человеком в Азии. Он занимает 19-е место в общемировом списке миллиардеров согласно обновленному индексу Bloomberg.

С начала текущего года его состояние увеличилось на 8,1 млрд долларов и достигло отметки в 92,6 млрд долларов, что позволило ему опередить соотечественника Мукеша Амбани.

Рост капитала основателя Adani Group обусловлен укреплением стоимости ценных бумаг его холдинга на фондовых рынках. Тем временем Мукеш Амбани с начала года потерял около 16,9 млрд долларов, и теперь его состояние оценивается в 90,8 млрд долларов.

Гаутам Адани начинал свою карьеру в сфере мелкой торговли текстилем. Сегодня его группа компаний Adani Group является крупнейшим оператором портов в Индии, а также активно работает в секторах энергетики и добывающей промышленности.