Скандал с детским питанием в Европе: в продукции HiPP нашли крысиный яд

В Австрии, Чехии и Словакии зафиксированы случаи обнаружения крысиного яда в баночках с детским питанием немецкого бренда HiPP. Власти Австрии уже инициировали масштабный отзыв продукции из более чем 1000 магазинов сети SPAR.

Правоохранительные органы и регуляторы рассматривают версию о преднамеренном преступлении и попытке вымогательства, направленной против компании-производителя.

Инцидент получил огласку после жалобы покупателя, который сообщил о подозрительной банке овощного пюре (морковь с картофелем) объемом 190 граммов. Лабораторные тесты выявили в ней токсичное вещество. Полиция уточнила, что опасные банки имели специфические приметы: поврежденные крышки, отсутствие защитных пломб, необычный запах и красные наклейки на дне.

В HiPP уверены, что инцидент произошел вне производственного цикла.

«Имеющиеся данные указывают на внешнее криминальное вмешательство в цепочку поставок в магазинах SPAR», — говорится в официальном заявлении компании.

Данная ситуация усугубляется общим фоном проблем на рынке детского питания в ЕС, где ранее другие крупные производители, включая Nestle, Danone и Lactalis, отзывали продукцию из-за риска заражения токсином церулидом.

Власти призывают родителей немедленно вернуть приобретенный товар в магазины и соблюдать меры гигиены при контакте с упаковкой.