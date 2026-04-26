Планшет Redmi K Pad 2 получил экран 3K, мощное охлаждение и батарею 9100 мАч за $500

Компания Xiaomi официально представила новый компактный флагманский планшет Redmi K Pad 2 вместе со смартфоном Redmi K90 Max.

Новинка, стоимость которой начинается от 500 долларов, получила производительную аппаратную платформу, экран высокого разрешения и систему охлаждения увеличенной площади.

​Устройство оснащено 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. Производитель подтвердил поддержку высокой кадровой частоты более чем в 40 игровых приложениях.

В основе Redmi K Pad 2 лежит флагманская однокристальная система Dimensity 9500. Для обеспечения стабильной работы под нагрузкой используется испарительная камера площадью 15 300 мм², при этом процессор расположен в центре корпуса для максимально равномерного отвода тепла.

​Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе, внутри которого размещен аккумулятор емкостью 9100 мАч.

Аудиосистема новинки представлена двумя большими широкополосными динамиками с профессиональной настройкой от Bose.