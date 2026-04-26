Мнимая экономия: какие советы из интернета могут погубить двигатель вашего авто

Популярные в сети советы по экономии на обслуживании автомобиля могут стать причиной критических неисправностей. Об этом водителей предупреждают эксперты международной сети автосервисов Fit Service.

На практике непроверенные «лайфхаки» часто оборачиваются для владельцев дорогостоящим ремонтом, значительно превышающим сумму предполагаемой выгоды.

Одним из самых опасных мифов специалисты называют езду с почти пустым топливным баком. В интернете можно встретить мнение, что это позволяет экономить топливо. На самом же деле такой подход провоцирует ускоренный износ топливного насоса, который охлаждается за счет бензина, и повышает риск загрязнения системы питания.

Не менее рискованным является нарушение регламента замены масла: в условиях городских пробок и температурных перепадов жидкость теряет свойства быстрее, что грозит капитальным ремонтом двигателя.

Также водителям не рекомендуют игнорировать чистку радиатора и замену антифриза, так как неисправная система охлаждения приводит к перегреву мотора даже при обычных нагрузках.

Дополнительные риски несут использование низкооктанового топлива ради экономии и «гаражный тюнинг» — например, занижение подвески или удаление катализатора. Подобные вмешательства ухудшают управляемость и провоцируют ошибки в работе электроники.

Эксперты подчеркивают: автомобиль является сложной технической системой, поэтому следование рекомендациям производителя всегда выгоднее, чем проверка сомнительных советов на собственном опыте.