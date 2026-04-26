Маск сохранит полный контроль над SpaceX после крупнейшего в истории IPO

​Согласно документам об IPO компании SpaceX, с которыми ознакомилось агентство Reuters, ее основатель Илон Маск сохранит за собой посты генерального и технического директоров, а также председателя совета директоров, состоящего из девяти членов.

Для закрепления контроля Маску и узкой группе инсайдеров будут предоставлены акции с правом преимущественного голосования, имеющие приоритет над бумагами остальных инвесторов.

Ожидается, что SpaceX проведет первичное публичное размещение акций в июне 2026 года. Она уже подала соответствующую заявку в SEC. Компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов инвестиций при рыночной капитализации около 1,75 триллиона долларов. Этот показатель может сделать дебют SpaceX на фондовом рынке крупнейшим в истории. Несмотря на то, что зарплата Маска в компании в 2025 году составила всего 54 080 долларов, после IPO он может получить вознаграждение в виде акций на сумму в несколько миллиардов.

​В документах также содержатся сведения о доходах остальных членов руководства: президент и главный операционный директор Гвинн Шотвелл в прошлом году заработала 85,8 миллиона долларов, а финансовый директор Брет Джонсен — 9,8 миллиона долларов.

SpaceX остается ведущей частной аэрокосмической компанией США, специализирующейся на многоразовых ракетах семейства Falcon, межпланетной системе Starship и глобальной спутниковой сети интернет Starlink.