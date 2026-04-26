Интеграция науки и рынка труда: итоги туркмено-казахстанских переговоров в сфере образования

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне, и наметили пути практического взаимодействия в области высшего образования и науки, включая вопросы подготовки кадров и академической мобильности.

​В ходе переговоров туркменская сторона представила работу по реализации Стратегии развития высшего образования Туркменистана на 2026–2052 годы, утвержденной президентом Сердаром Бердымухамедовым. Особое внимание было уделено методикам прогнозирования востребованных специальностей и согласованию системы обучения с долгосрочными задачами экономики.

Азат Атаев проинформировал коллег о проектах, связывающих демографические показатели с параметрами образовательной политики и аналитическими системами планирования программ.

​Значительная часть встречи была посвящена вопросам обучения граждан Туркменистана в вузах Казахстана. Собеседники обсудили необходимость системной координации академической мобильности и контроля качества подготовки специалистов. Казахстанская сторона поделилась опытом модернизации управления образовательными процессами и практикой Национального центра тестирования, работающего совместно с ETS (Educational Testing Service — международная организация, специализирующаяся на разработке экзаменов и систем оценки в образовании) над совершенствованием оценки знаний.

​Отдельными темами дискуссии стали цифровая трансформация высшей школы и внедрение технологий искусственного интеллекта.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании совместного рабочего механизма для регулярного взаимодействия по приоритетным направлениям в сфере науки и высшего образования.