Таинственный Ford Mustang установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

Концерн Ford официально объявил о новом рекорде, установленном спецверсией Ford Mustang GTD Competition на легендарной трассе Нюрбургринг.

Под управлением пилота Дирка Мюллера автомобиль преодолел полный круг за 6 минут и 40,835 секунды, вернув себе статус быстрейшего дорожного авто из США на данной дистанции, хотя технически машина пока остается в статусе прототипа.

Основной целью испытаний было превзойти результат Chevrolet Corvette ZR1X, который в прошлом году показал время 6 минут и 49,275 секунды. Новая модификация Мустанга смогла улучшить этот показатель почти на восемь с половиной секунд.

Версия Competition отличается от стандартного Mustang GTD увеличенной мощностью 5,2-литрового двигателя V8 (более 820 л.с.), доработанной аэродинамикой для повышения прижимной силы и сниженным весом за счет использования магниевых колес и карбоновых элементов интерьера.

Компания планирует выпустить GTD Competition в свободную продажу ограниченной партией, после чего рекорд сможет считаться полностью официальным для серийных машин.

Ранее в этом месяце Ford также зафиксировал успех суперкара Ford GT, который прошел трассу менее чем за 6 минут и 16 секунд, став на Нюрбургринге абсолютным лидером среди американских топливных автомобилей.