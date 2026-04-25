Президент Туркменистана присвоил почётные звания ряду отечественных коневодов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о присвоении почётного звания «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» (Заслуженный коневод Туркменистана) по случаю Национального праздника туркменского скакуна. Документ опубликован в официальной туркменской прессе 23 апреля.

Согласно указу, звание присвоено за вклад в популяризацию ахалтекинских скакунов в мире, развитие коневодства, сохранение и улучшение племенных и хозяйственных качеств лошадей, а также за многолетний добросовестный труд и профессионализм.

Почётного звания удостоены:

  • конюх отдела конного спорта и конного туризма Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса Государственного объединения «Türkmen atlary» Гылыджов Реджепмухаммет Атаевич
  • частный коневод Борджаков Атаберди
  • частный коневод из города Ашхабад Бяшимов Бяшим Овезмырадович
  • частный коневод из Балканского велаята Оразмырадов Ораздурды Мамметниязович
  • частный коневод из Дашогузского велаята Реджепов Хемре Тязебаевич