«Не занимался до и не буду после»: Макрон заявил о планах уйти из политики

«Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию», — объяснил французский лидер.

По его словам, президентство стало для него этапом реализации идей и борьбы за ценности, в которые он верит, а не карьерным шагом.

«Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после», — отметил Макрон, добавив, что для него это прежде всего вопрос ответственности и страсти к делу. Французские издания расценили эти слова как официальный анонс ухода Макрона из большой политики.

Согласно конституции Франции, Эммануэль Макрон, занимающий пост президента с 2017 года, не может баллотироваться на третий срок подряд. Первый тур следующих президентских выборов в стране запланирован на апрель 2027 года.

Сам президент признал, что завершающий период его работы является непростым из-за необходимости защищать достигнутые реформы на фоне внутренних и внешних кризисов.