Маск обещал «золотую эру»: Tesla Cybercab с «крыльями бабочки» выйдет в 2026 году

Илон Маск объявил о начале «золотой эры» в связи с подготовкой к релизу Tesla Cybercab, массовое производство которого запланировано на 2026 год.

Глава компании подтвердил амбиции по созданию глобальной сети роботакси, представив футуристичный двухместный электрокар стоимостью менее $30 тыс.

В официальном ролике Tesla продемонстрировала ключевую особенность дизайна — двери типа «крылья бабочки», подчеркивающие технологичность новинки.

Концепция Cybercab предполагает полный отказ от традиционных органов управления — в серийной версии не будет ни руля, ни педалей. Автомобиль, чей внешний вид в стиле «киберпанк» вдохновлен моделью Cybertruck, будет полностью полагаться на алгоритмы искусственного интеллекта и систему камер.

В отличие от многих конкурентов, Tesla принципиально игнорирует лидары, делая ставку на усовершенствованное программное обеспечение Full Self-Driving для навигации в городской среде.

Технической инновацией станет отсутствие разъема для зарядки: Cybercab будет использовать встроенную технологию беспроводной индукционной зарядки, автоматически восполняя энергию на специальных платформах. Производство модели развернут на заводе Giga Texas.