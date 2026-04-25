Гран-при Турции вернется в календарь «Формулы-1» с 2027 года

Презентация проекта прошла 24 апреля в Стамбуле. В рамках мероприятия болид «Формулы-1» проехал по улицам турецкого мегаполиса.

«Возвращение Гран-при Турции в календарь «Формулы-1» — это победа страсти Турции и её веры в спорт. Гонки, которые будут проходить в Istanbul Park как минимум в течение следующих пяти лет, укрепят позиции Стамбула в мире и покажут, что наша страна является безопасным убежищем в регионе», — отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Этапы чемпионата ранее проходили на трассе Istanbul Park в 2005–2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах.

Ожидается, что возвращение гонки привлечёт в Турцию ведущих пилотов и большое число болельщиков. По оценкам организаторов, это также повысит туристическую привлекательность Стамбула и укрепит его статус международного центра спорта и культуры.