В МИД Туркменистана рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия с ПРООН

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества.

Подчеркнута значимость Страновой программы ПРООН на 2026–2030 годы, которая охватывает государственное управление, цифровую трансформацию, экономическое развитие, климатическую повестку и социальную сферу. Также отмечена положительная динамика взаимодействия, в том числе рост числа совместных проектов.

Особое внимание уделено подготовке Третьего добровольного национального обзора по реализации Целей устойчивого развития. Документ планируется представить в 2027 году на Политическом форуме высокого уровня ЭКОСОС.

Также обсуждалась большая роль формата Открытой беседы как эффективной платформы для содержательного обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития, включая финансирование ЦУР и внедрение современных инструментов.

Стороны рассмотрели реализацию текущих проектов, вопросы привлечения ресурсов и развитие межведомственного взаимодействия. По итогам встречи подтверждена готовность продолжать диалог по всем обозначенным направлениям.