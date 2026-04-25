В ЕС выбрали лауреатов премии за культурное наследие: от ИИ до старинных ремесел

Проекты соревновались в пяти категориях, охватывающих широкий спектр деятельности — от сохранения и адаптивного повторного использования объектов до научных исследований, образования и повышения осведомленности о культуре.

«Эти проекты — от новаторского предотвращения рисков с помощью искусственного интеллекта до практического обучения традиционным методам строительства — показывают, что наследие — это не просто прошлое, это живая сила прогресса», – сказал Гленн Микаллеф, еврокомиссар по вопросам связи поколений, культуры, молодёжи и спорта.

В свою очередь, президент Europa Nostra Чечилия Бартоли отметила, что в условиях глобальной напряженности защита общих ценностей становится особенно актуальной.

Среди победителей этого года выделяются проект DumBO в Италии, превративший бывшую станцию в Болонье в арт-центр, и проект Cypriot Fiddler, задокументировавший истории жизни последних музыкантов Кипра. В Черногории был отмечен проект Pacijenca, возродивший искусство добротского кружева, а во Франции и Бельгии — «Сады мира», создавшие общественные пространства на линии фронта Первой мировой войны. Также награду получил Национальный фонд Мальты за сохранение исторического наследия острова с 1965 года.

Церемония награждения победителей пройдет 28 мая в Никосии. До 12 мая в режиме онлайн продолжается голосование за лауреата премии «Общественный выбор 2026».