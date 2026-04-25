В Ашхабаде стартует конкурс по робототехнике и программированию «Ýaş inžener 2026»

Организаторами конкурса выступают Ашхабадский городской комитет Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана, Главное управление образования города Ашхабада Министерства образования страны, а также Ашхабадский городской совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Соревнования пройдут по четырем основным направлениям:

«Умные производственно-сервисные технологии» : проектно-творческий конкурс для учащихся 7–12 классов, которые могут представить инновационные разработки индивидуально или в парах.

: проектно-творческий конкурс для учащихся 7–12 классов, которые могут представить инновационные разработки индивидуально или в парах. «Робототехника» : в этой категории учащиеся 7–12 классов должны за 2,5 минуты собрать с поля мячи и поместить их в контейнеры разной высоты. Пять участников, показавших лучшие результаты, получат право на участие в очередном этапе мирового чемпионата по робототехнике First Global Challenge — 2026.

«Упорные кодеры» : школьники младше 8-го класса представят игры, анимации и другие программы, созданные на языке программирования Scratch.

«BattleBots» (Боевые боты): битва роботов, участие в которой открыто для граждан любого возраста.

В рамках конкурса будет организована выставка и стенды учебных и языковых центров. В частности, образовательный центр «Bilesigeliji» (CURIOO kids) продемонстрирует современные методы обучения и системы определения способностей и талантов у детей.

Участники должны прибыть к месту проведения 25 апреля в полной готовности со своими проектами для предварительного осмотра перед началом состязаний. Победители будут награждены ценными подарками от организаторов и Почетными грамотами Министерства образования Туркменистана.

Мероприятие пройдет в здании частного предприятия «Ojar Aziýa» по адресу: ул. Г. Кулиева, дом 38.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона: +99361862766.