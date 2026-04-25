«Алису AI» адаптировали для незрячих и слабовидящих

На данный момент адаптированы 16 сервисов компании, среди них чат с «Алисой AI». В приложении и веб-версии добавлена специальная разметка, которая упрощает навигацию с помощью клавиатуры.

«Алиса AI» может помогать в решении разных задач: генерировать и редактировать тексты, предлагать рецепты, рекомендовать фильмы, сравнивать цены на товары.

Обновлённая версия доступна на Android, iOS и в веб-версии. Сервис работает на базе генеративных моделей семейства Alice AI. Чат доступен на сайте alice.yandex.ru, а также в приложениях «Алиса AI», «Яндекс Браузер» и «Яндекс с Алисой AI».