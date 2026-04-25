Актер Педро Паскаль стал лицом модного дома Chanel

Актер Педро Паскаль стал лицом модного дома Chanel

Актер Педро Паскаль стал лицом модного дома Chanel. Об этом звезда сериалов «The Last of Us» и «Нарко» сообщил в своих социальных сетях.

В рамках нового сотрудничества был представлен видеоролик, в котором Паскаль в образе от бренда — бордовом джемпере и темных брюках — позирует в фотобудке.

В комментариях к публикации актер выразил симпатию к работе креативного директора бренда Матье Блази, назвав его видение мощным, элегантным и вдохновляющим. По словам Паскаля, во вселенной, созданной дизайнером, «каждый найдет что-то для себя».

В свою очередь, Блази охарактеризовал Педро как «замечательного человека и невероятного актера».

«Его доброта, талант и видение мира одновременно привлекательны и вдохновляют», — отметил дизайнер.

Стоит отметить, что при Матье Блази модный дом начал активнее привлекать к сотрудничеству голливудских звезд-мужчин. Ранее Chanel уже работала с Тимоти Шаламе, Кендриком Ламаром и A$AP Rocky. Несмотря на то, что у компании до сих пор нет отдельной мужской линии одежды, Блази продолжает расширять присутствие бренда в сегменте мужской моды.