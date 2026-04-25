Актер Педро Паскаль стал лицом модного дома Chanel. Об этом звезда сериалов «The Last of Us» и «Нарко» сообщил в своих социальных сетях.

В рамках нового сотрудничества был представлен видеоролик, в котором Паскаль в образе от бренда — бордовом джемпере и темных брюках — позирует в фотобудке.

В комментариях к публикации актер выразил симпатию к работе креативного директора бренда Матье Блази, назвав его видение мощным, элегантным и вдохновляющим. По словам Паскаля, во вселенной, созданной дизайнером, «каждый найдет что-то для себя».

В свою очередь, Блази охарактеризовал Педро как «замечательного человека и невероятного актера».

«Его доброта, талант и видение мира одновременно привлекательны и вдохновляют», — отметил дизайнер.

Стоит отметить, что при Матье Блази модный дом начал активнее привлекать к сотрудничеству голливудских звезд-мужчин. Ранее Chanel уже работала с Тимоти Шаламе, Кендриком Ламаром и A$AP Rocky. Несмотря на то, что у компании до сих пор нет отдельной мужской линии одежды, Блази продолжает расширять присутствие бренда в сегменте мужской моды.