Tesla завершит выпуск Model S и Model X спецсерией

Tesla объявила о выпуске ограниченной серии Signature Edition, которая станет завершающей для моделей Model S и Model X.

Тираж составит 350 автомобилей: 250 Model S Plaid и 100 Model X Plaid. Приобрести их можно только по специальному приглашению.

Автомобили получили уникальный гранатово-красный цвет и золотые элементы в оформлении. В салоне использованы белая алькантара и декоративные детали с золотыми акцентами. Также на каждом экземпляре установлена номерная табличка.

Model S оснащена карбон-керамическими тормозами. В комплект входит пакет с функцией автономного вождения, четыре года обслуживания и пожизненная бесплатная зарядка на станциях Supercharging.

Стоимость машин составляет 159 420 долларов, что примерно на 35 000 долларов выше стандартной версии Plaid.

Компания прекратила приём индивидуальных заказов на эти модели. Завод во Фримонте планируется модернизировать — там намерены наладить выпуск человекоподобных роботов Optimus.