Netflix выпустит мультфильм «Чарли против шоколадной фабрики»
Стриминговый сервис Netflix представил новый анимационный фильм по мотивам произведений Роальда Даля под названием «Чарли против шоколадной фабрики». Об этом сообщает Variety.
Картина станет оригинальным продолжением истории о Вилли Вонке. Действие в ней перенесено в современный Лондон.
К озвучиванию главных героев привлечены Тайка Вайтити и Кит Коннор.
Сюжет разворачивается вокруг Вилли Вонки (Тайка Вайтити), который выходит из тюрьмы после инцидента с превращением ребенка в голубику. Вернувшись на свою фабрику, он мечтает вновь радовать мир сладостями, однако сталкивается с сопротивлением подростка Чарли Пейли (Кит Коннор) и его друзей. Чтобы спасти свои дома от выселения, ребята планируют тайное проникновение на предприятие с целью кражи бесценной шоколадки.
Режиссерские кресла проекта заняли Джаред Стерн и Элейн Боган, а Тайка Вайтити также взял на себя функции исполнительного продюсера. Проект реализуется в рамках эксклюзивного соглашения, по которому Netflix приобрел права на библиотеку Роальда Даля в 2021 году. Ранее в этой вселенной уже вышли такие работы, как «Близнецы» и «Чудесная история Генри Шугара». Следующим этапом развития франшизы станет конкурсное шоу «Золотой билет».