Чемпион UFC Чимаев официально стал бойцом лиги вольной борьбы RAF

Пресс-служба промоушена по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) официально объявила о подписании контракта с 31-летним действующим чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым. Анонс состоялся во время восьмого номерного турнира организации.

​Чимаев, выступающий в UFC под флагом ОАЭ, сохраняет статус непобежденного бойца с рекордом 15-0 в профессиональных смешанных единоборствах. В его активе семь побед сабмишеном, пять нокаутов и три победы решением судей. Хамзат считается одним из самых сильных борцов в истории ММА.

​Карьера спортсмена в лиге Даны Уайта началась в 2020 году с яркого дебюта, когда он победил Джона Филлипса удушающим приемом. Теперь один из ведущих атлетов UFC попробует свои силы в рамках специализированного борцовского промоушена RAF.

9 мая в Ньюарке (США) в главном бою турнира UFC 328 Чимаев проведёт первую защиту пояса в бою с Шоном Стриклэндом. Вне зависимости от результата, затем состоится дебют Хамзата в RAF.