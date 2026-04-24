Флик назвал «Барселону» последним местом работы и обозначил главные цели в клубе

​Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что каталонский клуб станет финальным этапом в его профессиональной карьере, и выделил две основные задачи, которые он намерен выполнить перед уходом.

Ранее 61-летний немецкий специалист уже подтверждал свое намерение завершить тренерскую деятельность по окончании работы в испанской команде.

​«У меня есть две цели, и одна из них — выиграть Лигу чемпионов. Думаю, у нас есть отличная команда на ближайшие годы. И, как я всегда говорю, нам нужно принимать правильные решения на трансферном рынке — это очень важно. Нельзя делать глупости, нужно действовать точно и взвешенно. Я считаю, что у нас молодая команда с большим потенциалом, она может еще серьезно прибавить, и в целом у нас есть хорошая структура», — отметил Флик на пресс-конференции.

​Второй важной задачей немецкий тренер назвал возможность возглавлять команду в момент завершения реконструкции домашнего стадиона: «Вторая цель — быть тренером [«Барселоны»], когда завершится строительство «Камп Ноу». Когда это произойдет, никто не знает».

​Несмотря на статус последнего этапа в карьере, Флик выразил желание продолжить сотрудничество с сине-гранатовыми.

«Продление контракта? Конечно, это в моих планах. Я уже говорил и повторю со всей честностью: это последний этап в карьере. Сейчас я чувствую себя здесь очень хорошо. Так что, да, я хочу продлить контракт, но сейчас не время об этом говорить — впереди важные недели», — подчеркнул тренер.

Напомним, что под руководством Флика «Барселона» завоевала титул чемпиона, Кубок и дважды Суперкубок Испании.