Покупатели устройств Apple и Samsung оказались очень преданными: что показал опрос

Новое исследование среди жителей США показало, что приверженность пользователей к своим текущим брендам смартфонов достигла самого высокого уровня с 2021 года.

Согласно данным, потребители предпочитают покупать знакомую технику, что практически не оставляет шансов для экспансии китайских производителей на американском рынке.

Динамика изменения лояльности за последние пять лет выглядит следующим образом:

уровень преданности iPhone увеличился с 91,9 до 94,6 %;

общий показатель лояльности к платформе Android составил 86,4 %;

приверженность бренду Samsung выросла с 74 до 90,1 %;

лояльность к смартфонам Google поднялась с 65,2 до 86,8 %.

Несмотря на общую стабильность, среди владельцев Android-устройств в четыре раза больше тех, кто готов сменить платформу при следующей покупке, чем среди приверженцев Apple. При этом большинство пользователей iPhone, рассматривающих переход на другую марку, выбирают исключительно Samsung, игнорируя предложения других производителей.