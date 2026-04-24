Объявлен тендер на реконструкцию дороги Ашхабад — Дашогуз

Министерство автомобильных дорог Туркменистана объявило международный открытый тендер на реконструкцию и строительство автомобильной дороги Ашхабад — Дашогуз. Реконструкция данной автомагистрали призвана повысить пропускную способность и безопасность движения в направлении северного региона страны, передает «Нейтральный Туркменистан».

Тендер распределен по шести лотам. Проект предусматривает не только обновление дорожного полотна, но и работу над инженерными сооружениями:

Лот № 6 — Новое строительство и реконструкция I участка (0–155 км) автомобильной дороги Ашхабад — Дашогуз.

Лот № 6А — Новое строительство и реконструкция II участка (155–285 км).

Лот № 6B — Новое строительство и реконструкция III участка (285–415 км).

Лот № 6Ç — Новое строительство и реконструкция IV участка (415–546 км).

Лот № 6D — Строительство нового автодорожного моста вдоль трассы.

Лот № 6Е — Ремонт девяти существующих автодорожных мостов вдоль трассы.

Заинтересованным участникам предлагается обратиться в Министерство автомобильных дорог Туркменистана по адресу: г. Ашхабад, ул. Азади (2011), 95. Для участия необходимо подать заявку с указанием полного названия, правового статуса и реквизитов (заявки от лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, не принимаются).

Участники могут ознакомиться с профильным законодательством, получить технические требования и оплатить счет за участие в размере 1500 долларов США (без учета НДС и банковских расходов) за один лот.

Тендерные предложения принимаются в течение 30 рабочих дней со дня официального опубликования объявления в газете «Нейтральный Туркменистан», но не позднее 16:00 местного времени последнего дня приема.