В японском парке Hitachi Seaside Park начался сезон цветения миллионов немофил, который продлится с середины апреля до начала мая.

Из-за небесно-голубого оттенка с белой серединкой цветок также называют «голубыми глазами».

В 2026 году количество растений увеличилось до 5 миллионов, что создает на холме Михараши уникальный эффект «голубого неба» под ногами. Благодаря этому масштабному природному явлению парк, расположенный в двух часах езды от Токио, стал одним из самых востребованных направлений для путешественников в текущем сезоне. Нежные цветы покрывают территорию плотным голубым ковром, формируя панорамные волны на холмах.

Пик цветения традиционно приходится на конец апреля, что совпадает с японской «Золотой неделей» — периодом активных внутренних поездок. По данным администрации парка, растения сохраняют свою лучшую форму до конца апреля, после чего, начиная с 10 мая, их красота постепенно угасает до следующего года.

Популярность немофил в префектуре Ибараки сегодня сопоставима с интересом к цветению сакуры. Ежегодно тысячи посетителей приезжают сюда, чтобы увидеть иллюзию «бескрайнего неба» своими глазами. Удобное транспортное сообщение с Токио делает парк идеальным местом для однодневных поездок, что особенно актуально на фоне растущего туристического потока.

Согласно данным издания Express, в 2026 году Япония была признана лучшим мировым туристическим направлением. Значительная часть опрошенных путешественников назвали её лучшей страной для отпуска за последние десять лет. В тройку самых посещаемых городов года вошли современный мегаполис Токио, культурный центр Киото и гастрономическая столица страны — Осака.